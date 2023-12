Salário da felicidade: estudo revela qual deve ser o valor

Você já se perguntou qual seria o salário ideal para se sentir plenamente feliz? Um estudo recente publicado na renomada revista Nature Human Behavior traz uma resposta surpreendente para essa questão. De acordo com pesquisadores americanos, há um valor específico que, ao ser atingido, maximiza a satisfação e felicidade das pessoas. Vamos mergulhar neste intrigante estudo para descobrir quanto precisamos ganhar para alcançar a felicidade.

Alcançar o sucesso financeiro vai além de simplesmente ganhar um bom salário. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

A Relação Entre Salário e Felicidade

A pesquisa, que analisou dados de mais de 1,7 milhão de pessoas, indica que quanto mais uma pessoa ganha, maior é sua satisfação com a vida. No entanto, há um limite. A partir de um certo ponto, aumentos salariais adicionais não correspondem a um aumento na felicidade. O estudo revelou que o salário ideal para atingir o pico de felicidade é, em média, US$ 95 mil por ano – cerca de R$ 300 mil anuais ou R$ 25 mil mensais. Curiosamente, esse número varia conforme a região geográfica: na América Latina, um salário mensal de R$ 95 mil é suficiente para alcançar um alto nível de satisfação, enquanto na Nova Zelândia, o valor ideal ultrapassa os R$ 34 mil mensais.

Variações Geográficas e Percepção de Felicidade

O líder do estudo, Andrew T. Jebb, destaca que as variações regionais ocorrem devido à influência da autopercepção de felicidade, que é moldada pela comparação com os outros. Em sociedades mais prósperas, as expectativas individuais em relação à remuneração e ao padrão de vida são mais elevadas. Interessantemente, ao ultrapassar um certo limite de remuneração, os níveis de felicidade começam a diminuir. Isso acontece porque o dinheiro desempenha um papel crucial apenas para satisfazer necessidades básicas. Após atender a essas necessidades, as comparações com pares tendem a prejudicar o bem-estar e a felicidade.

Veja também: FGTS PIX é confirmado para 2024; o que isso quer dizer?

O Dinheiro e Seus Limites na Felicidade

Jebb explica que, ao atingir esse ponto, as pessoas começam a questionar seu estado geral e sua posição em relação aos outros. Essa ligeira queda no bem-estar coloca indivíduos mais felizes no mesmo patamar daqueles com salários mais baixos, possivelmente devido aos custos associados às remunerações mais elevadas. Ele conclui, afirmando que o dinheiro é apenas uma parte do que nos faz felizes, e estamos aprendendo mais sobre os limites dele.

Alcançar o sucesso financeiro vai além de simplesmente ganhar um bom salário. Exige persistência, paciência e decisões financeiras acertadas ao longo da vida. Não existem fórmulas mágicas, mas sim hábitos diários consistentes que podem guiar alguém na busca por seus objetivos financeiros. A importância de manter hábitos financeiros saudáveis, fazer escolhas conscientes e focar em metas de curto, médio e longo prazo é crucial para determinar se alguém alcançará o sucesso financeiro.

A Inteligência Estratégica e Emocional nas Finanças

Para obter resultados eficazes no campo financeiro, é necessário combinar a inteligência estratégica com a inteligência emocional. Cultivar a resiliência, manter a motivação e gerenciar emoções são fundamentais para sustentar a força interna necessária na jornada para alcançar o sucesso financeiro. Assim, mesmo que o salário ideal para a felicidade seja importante, é a forma como gerimos nossas finanças e emoções que define nossa satisfação a longo prazo.

Este estudo nos oferece uma visão fascinante sobre o papel do dinheiro na nossa percepção de felicidade. Ele reforça a ideia de que, embora o dinheiro seja importante para atender às nossas necessidades básicas, existem limites para o seu impacto na nossa felicidade. Além disso, destaca a importância de uma abordagem equilibrada e consciente em relação ao dinheiro, sugerindo que a verdadeira satisfação vem de um conjunto mais amplo de fatores, incluindo como gerenciamos nossas finanças e emoções.

Veja também: Quem poderá tirar dinheiro do FGTS em 2024; saques ilimitados?