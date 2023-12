O som do dinheiro: aparecerá de onde menos imagina; será?

O som do dinheiro – Ao longo da história, diversas culturas e religiões têm associado o som à atração de prosperidade e riqueza. No esoterismo, acredita-se que certos sons podem vibrar em uma frequência que atrai abundância e prosperidade.

Será que é isso é verdade? Você conhecia isso? Descubra a verdade sobre esse assunto e mate a sua curiosidade.

Este é considerado o som do dinheiro; descubra de onde saiu isso e qual é a verdade a respeito desse assunto.

O som do dinheiro

Um dos sons que mais se destaca no esoterismo é o som do dinheiro. Esse som é geralmente associado ao som de moedas e cédulas sendo trocadas, ou ao som de um cofre sendo aberto.

Segundo os esoteristas, o som do dinheiro tem uma frequência vibratória que atrai a energia da prosperidade. Essa frequência é geralmente associada à energia do Sol, que é considerada a fonte de toda a energia e prosperidade no universo.

A frequência padrão

A frequência padrão do som que atrai dinheiro é geralmente considerada ser de 432 hertz. Essa frequência é baseada no padrão de afinação pitagórico, que é considerado por muitos ser mais harmonioso e equilibrado do que o padrão de afinação atual, que é de 440 hertz.

A origem do som do dinheiro

A crença de que o som pode atrair dinheiro tem origem em diversas culturas e religiões. No hinduísmo, por exemplo, acredita-se que o som do mantra “Om” pode atrair prosperidade. No budismo, acredita-se que o som da música pode ajudar a despertar a energia da prosperidade.

No Brasil, a crença no poder do som para atrair dinheiro é bastante difundida. É comum encontrar pessoas que tocam músicas ou mantras com frequência vibratória de 432 hertz para atrair prosperidade.

Evidências científicas

Não há evidências científicas que comprovem a eficácia do som para atrair dinheiro. No entanto, alguns estudos sugerem que o som pode ter um efeito positivo no estado de espírito e na motivação das pessoas.

Um estudo publicado na revista “Nature” mostrou que ouvir música pode aumentar a produção de dopamina, um neurotransmissor relacionado ao prazer e à motivação. Outro estudo, publicado na revista “Frontiers in Psychology”, mostrou que ouvir música pode melhorar o humor e o bem-estar das pessoas.

A crença no poder do som para atrair dinheiro é uma crença esotérica que não tem base científica. No entanto, alguns estudos sugerem que o som pode ter um efeito positivo no estado de espírito e na motivação das pessoas.

Se você acredita que o som pode atrair dinheiro, você pode tentar ouvir músicas ou mantras com frequência vibratória de 432 hertz. No entanto, é importante lembrar que não há garantias de que isso irá funcionar.

Ouça só: