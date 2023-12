O que é um score baixo? Descubra quando se preocupar

No universo das finanças pessoais, poucas coisas geram tanta preocupação quanto um score de crédito baixo. Mas o que isso realmente significa e quando devemos nos preocupar com isso? Bem, hoje nós vamos mergulhar fundo nesse assunto. Vamos entender o que esse tal de “score baixo” significa, e ajudá-lo a identificar quando é o momento de entrar em ação para melhorá-lo.

Cada vez mais, o score de crédito vem se tornando um termo comum no vocabulário dos brasileiros. Isso ocorre especialmente à medida que tomamos consciência da importância do planejamento financeiro e passamos a entender um pouquinho mais sobre como funciona o sistema de crédito no país. Mas antes de entrarmos em méritos mais específicos, vamos entender um pouco mais sobre o que é, de fato, o score de crédito.

É preciso estar atento com o score baixo. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

O que é o score de crédito?

O score de crédito é uma medida que os bancos e instituições financeiras utilizam para avaliar a probabilidade de um cliente honrar com as suas obrigações financeiras. Na prática, quanto maior o seu score, maiores as chances de você conseguir crédito no mercado. Porém, quando esse score é baixo, o sistema indica que você pode representar um risco para a instituição.

Para calcular essa pontuação, as companhias de crédito levam em consideração uma série de fatores. Entre eles estão o histórico de pagamento, a situação atual das suas dívidas e até o seu comportamento enquanto consumidor. Isso quer dizer que mesmo pequenas ações do dia a dia podem impactar o seu score.

Veja também: Dá tempo de aumentar o score da Serasa antes da Black Friday? Veja 6 truques simples

O que é um score baixo e quando se preocupar?

Normalmente, o score de crédito varia de 0 a 1000. Nesta escala, qualquer pontuação abaixo de 300 é considerada baixa. Isso significa que, nessas condições, as instituições financeiras enxergam um risco alto de inadimplência, o que dificulta a liberação de novos créditos para você.

Há várias razões que podem levar a um score baixo. Elas vão desde o histórico de pagamentos atrasados, até os registros de negativação. Mas é importante lembrar que uma pontuação ruim não é definitiva, e existem formas de melhorá-la.

Então, a pergunta que permanece é: quando se preocupar com um score baixo? Bem, se você perceber que está sendo frequentemente negado ao solicitar crédito, ou até mesmo perceber que as taxas de juros oferecidas pelos bancos e financeiras estão mais altas que o usual, pode ser uma indicação de que seu score está baixo. Este é o momento de começar a tomar ações para melhorar sua pontuação.

Iniciando a jornada para aumentar o score

O primeiro passo para aumentar seu score é regularizar suas pendências financeiras. Busque quitar as suas dívidas, sejam elas cartões de crédito ou financiamentos em atraso. Com as contas em dia, você mostra para as instituições financeiras que é um bom pagador e, por consequência, seu score começa a aumentar.

Além disso, colocar contas de consumo (água, luz, internet) no débito automático e pagar todas as suas contas em dia, são hábitos que podem ajudar a aumentar sua pontuação. Lembre-se, mudar a percepção das instituições financeiras sobre seu comportamento financeiro é um processo que leva tempo, mas que trará benefícios a longo prazo.

Veja também: Notícia revela o motivo número 1 que leva os brasileiros à Serasa