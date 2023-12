Caixa Tem: atualize e tenha acesso a mais serviços e benefícios do governo

O aplicativo Caixa Tem está entre os principais aplicativos de banco utilizados pelos brasileiros. No entanto, mesmo existindo desde o início da última crise sanitária global, ainda há dúvidas sobre suas utilizações.

Inclusive, existem detalhes que podem impedir o funcionamento adequado do Caixa Tem no seu celular. Um deles parece algo banal, mas não é todos os clientes devem ter atenção.

Novos recursos tornam navegação mais prática e intuitiva no aplicativo Caixa Tem para os clientes do maior banco público do Brasil; veja o que mudou.

Atenção a esta informação do Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal lançou uma nova atualização do aplicativo Caixa Tem, que apresenta melhorias significativas no acesso e utilização dos serviços e benefícios oferecidos pelo governo.

As principais alterações incluem a criação de uma tela inicial com atalhos para os seis serviços mais acessados pelos clientes, além de novos recursos para facilitar a navegação e a acessibilidade.

A tela inicial agora conta com atalhos para as seguintes operações:

Pix

Receba com Pix

Pague suas contas

Extrato

Paga na maquininha

Veja também: Dia e horário que o Bolsa Família cai no Caixa Tem em dezembro

Saque sem cartão

Essa mudança torna a navegação mais rápida e intuitiva, permitindo que os usuários acessem os serviços mais utilizados com apenas um toque.

Outra melhoria significativa é a inclusão de novos recursos para facilitar a acessibilidade. O aplicativo agora oferece legendas para vídeos e áudios, além de um modo escuro que pode ser ativado para melhorar a visualização em ambientes com pouca luz.

Essas alterações tornam o Caixa Tem uma ferramenta ainda mais acessível e inclusiva, atendendo às necessidades de um público mais amplo.

Veja também: Bolsa Família: pagamentos começam mais cedo e com valor ampliado

Impacto da atualização

A atualização do Caixa Tem tem o potencial de impactar positivamente a vida de milhões de brasileiros. O aplicativo já é utilizado por mais de 100 milhões de pessoas, e as novas funcionalidades tornam os serviços e benefícios do governo mais acessíveis e convenientes.

Os principais benefícios da atualização incluem:

Maior praticidade na navegação

Acesso mais rápido aos serviços mais utilizados

Melhora na acessibilidade para pessoas com deficiência

A atualização do Caixa Tem é uma iniciativa positiva da Caixa Econômica Federal. As novas funcionalidades tornam o aplicativo mais prático, acessível e eficiente, atendendo às necessidades de um público mais amplo.

Como atualizar?

Para atualizar o app Caixa Tem, basta acessar a loja de apps do seu celular, procurar pelo software e tocar em “atualizar”.

Em casos de erro, talvez seja necessário reinstalar o programa no smartphone. Isso é feito dentro das configurações do aparelho, na seção “aplicativos”.