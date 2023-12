WhatsApp deve se “fundir” ao Instagram com novo recurso descoberto no app

O WhatsApp está testando uma nova função que permitirá aos usuários compartilhar suas atualizações de status no Instagram. A novidade foi descoberta pelo WABetaInfo, site especializado em atualizações do aplicativo.

A função ainda está em desenvolvimento, mas já é possível vê-la em ação na versão beta 2.23.25.20 do WhatsApp para Android. Para acessá-la, basta tocar no botão “Compartilhar” na tela de edição do status e selecionar a opção “Instagram”.

Ao compartilhar um status no Instagram, os usuários terão a opção de escolher o público para quem a atualização será exibida. Eles também poderão editar a legenda e os recursos visuais do status antes de publicá-lo na rede social.

WhatsApp testa função para compartilhar status no Instagram. Nova atualização beta revela recurso opcional – imagem: noticiadamanha.com.br.

Vantagens para os usuários

A integração entre o WhatsApp e o Instagram pode oferecer várias vantagens para os usuários. A principal delas é a economia de tempo. Em vez de ter que criar e publicar atualizações separadas nas duas redes sociais, os usuários poderão executar a ação em um único passo.

Além disso, a integração também pode facilitar a interação entre os usuários nas duas plataformas. Por exemplo, um usuário que compartilha uma atualização de status no WhatsApp pode usar a função para promover um produto ou serviço que esteja vendendo no Instagram.

Imagem de divulgação (WABetaInfo).

Quando a nova função deve ser liberada de vez?

A função de compartilhar status no Instagram ainda não está disponível para todos os usuários. Ela está em desenvolvimento e deve ser disponibilizada em uma futura atualização do aplicativo.

O WhatsApp não divulgou uma data para o lançamento da novidade. No entanto, é possível que ela esteja disponível para todos os usuários até o final de 2023.

