Não importa a marca, o fato incontestável é que a cada novo celular lançado no mercado, novas tecnologias são implementadas e o mesmo é aplicado em relação às baterias dos dispositivos, visando uma utilização do aparelho por muito mais tempo até o momento de carregá-lo. Mas qual a maneira correta de carregamento? Acredite ou não, mas sua capa pode interferir consideravelmente neste processo. Siga a leitura abaixo e entenda.

O motivo de remover a capa do celular para carregar que ninguém conhece. — Foto: Reprodução

A segurança está nos detalhes

Ao se preparar para carregar seu smartphone, muitos seguem regras que assistem em vídeos ou que ‘aprenderam’ com amigos, que prometem uma vida útil maior de sua bateria ou um carregamento mais rápido.

No entanto, uma ação aparentemente inocente, como deixar a capa protetora no aparelho, pode esconder riscos significativos.

Acompanhe a leitura, logo a seguir, e conheça os mistérios por trás dessa prática cotidiana, revelando como uma mudança tão simples pode ter impactos notáveis em seu dia a dia e no desempenho do seu celular.

Escolha da capa e proteção garantida

Antes de irmos a fundo no porquê de remover a capa durante o carregamento, é crucial ressaltar a importância de proteger seu smartphone com uma capa de qualidade.

Opte por capas à prova de choque, especialmente desenhadas para o modelo do seu telefone. Capas macias podem não absorver impactos eficientemente, tornando o investimento em uma capa robusta uma decisão inteligente. Lembre-se do ditado: “o barato pode sair caro”.

Por que remover a capa durante o carregamento?

Um fato pouco divulgado, mas de extrema importância, é a necessidade de retirar a capa durante o carregamento do celular. Por quê? O processo de carga gera calor, e a capa pode dificultar a dissipação adequada desse calor, potencialmente danificando o dispositivo.

Especialistas recomendam iniciar o carregamento a partir de 10% e limitá-lo até 80%, evitando extremos para preservar a vida útil da bateria. Esta prática simples pode fazer uma grande diferença na longevidade do seu aparelho.

Evite o calor excessivo: inimigo dos smartphones

O calor representa uma das maiores ameaças aos smartphones. Expor o dispositivo a temperaturas elevadas pode encurtar a vida útil de seus circuitos internos. Portanto, evite deixar o telefone sob o sol intenso por períodos prolongados.

Manuseio cauteloso de cartões SIM e Micro SD

A manipulação frequente de cartões SIM e Micro SD pode danificar os delicados contatos de metal. Recomenda-se manter esses cartões intactos sempre que possível para evitar desgaste desnecessário.

Cuidados simples, vida útil prolongada

Cuidar do seu smartphone não exige esforços extraordinários. Seguir essas dicas simples pode significativamente prolongar a vida útil do seu dispositivo, garantindo que você desfrute de todas as suas funcionalidades por um tempo maior.

Lembre-se, pequenos cuidados podem resultar em grandes diferenças na durabilidade do seu precioso telefone.

Você carrega o seu smartphone da maneira certa? Assista ao vídeo abaixo e confira as dicas fundamentais para uma recarga de bateria segura e eficiente.

