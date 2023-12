O concurso público é uma das melhores saídas para os brasileiros. Sendo possível mudar de vida completamente através dos mesmos. Ao passar em um concurso público vitalício — o servidor irá conseguir ter estabilidade financeira para o resto da vida. Tendo o emprego garantido até sua aposentadoria.

Novo concurso do RJ paga salário de R$ 12,6 mil | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo concurso é divulgado

Trata-se do concurso público para o Centro de Tecnologia Mineral. Localizado no Rio de Janeiro, o edital será para o preenchimento de 21 vagas imediatas. As oportunidades de vagas são direcionadas para os candidatos que possuem nível superior completo.

As oportunidades estão autorizadas e os novos contratados irão fazer parte do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. As oportunidades estão sendo divididas em dois grupos: 11 vagas para pesquisador e 10 vagas para Tecnologista Pleno 1.

Lembrando que ambos possuem uma vasta possibilidade de atuação na área. Os requisitos para conseguirem concorrer às vagas estão todos descritos no edital de vagas do concurso público. Haja vista que a remuneração básica é de R$ 5.913,57.

Além disso — há a possibilidade de conseguir gratificações em razão desempenho na função e até mesmo por títulos específicos na área de graduação; bem como especialização, mestrado ou doutorado. Fazendo com que os valores ultrapassem os R$ 12 mil.

Com se inscrever no concurso?

O passo a passo é bem simples. Os interessados devem entrar no site oficial do concurso público referente a este órgão a partir das 10h do dia 02 de janeiro de 2024. Estando disponíveis até o dia 23 de fevereiro de 2024 — às 18 horas.

A taxa de inscrição é de R$ 125, havendo alguns requisitos para conseguir obter isenção. Bem como de doação de sangue ou ser oriundo de baixa renda. Ao entrar no site oficial do Governo Federal; é possível verificar os editais abertos e com isso as vagas referentes ao Cetem.

Para isso — basta acessar o site oficial do Governo Federal; ir até a área de Acesso à informação, Dados abertos e Editais de Concursos Públicos. Chegando lá — basta procurar por CETEM. Feito isso — os interessados podem verificar o edital para ampla concorrência e cotas. A fim de conseguirem verificarem quais serão as matérias e disciplinas cobradas no certame.

Ademais, é importante buscar uma preparação através de cursos voltados para área. Os interessados possuem mais de 30 dias para conseguirem se prepararem; lembrando que isso é válido para quem já possui uma certa base em concursos públicos.

É importante que seja feito uma preparação consistente, até mesmo no YouTube há uma série de canais que dão conteúdos valiosos voltados para concursos públicos. Bem como o popular canal do YouTube — Objetivo Concursos. Posteriormente — basta criar um cronograma de estudos e ir estudando com os materiais gratuitos ou assinar um curso da área.

Sem sombra de dúvidas é uma excelente oportunidade, não pode ser perdida. Toda atenção é pouca.

