O WhatsApp é um dos aplicativos de comunicação mais populares do mundo. Tornando-se uma fonte de contato pessoal, profissional e até mesmo educacional. Entretanto — alguns dispositivos perderão o suporte ao WhatsApp neste mês de dezembro. Veja todos os detalhes abaixo.

35 celulares dirão ADEUS ao WhatsApp em dezembro; o seu também | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Por que alguns dispositivos perderão acesso ao WhatsApp?

Trata-se de uma atualização do WhatsApp. Todos os meses novas atualizações acontecem. É necessário a implantação de novas tecnologias — a fim de que sempre estejam evoluindo as funções no aplicativo e muito mais. Quando os dispositivos já estão ultrapassados; acontece que isso para de acontecer.

Portanto — quando o dispositivo perde acesso ao WhatsApp; é porque seu sistema operacional, seja Android ou iOS; não suporta mais as atualizações. Sendo necessário realizar o upgrade do sistema operacional para uma versão superior.

Nem todos os dispositivos aguentam estes upgrades; e quando isso acontece — é o momento de trocar de aparelho a fim de conseguir continuar usando o WhatsApp e tantos outros aplicativos em questão. Ademais — é importante ficar atento a lista.

Os dispositivos que não servem mais para o WhatsApp; poderão usar as versões anteriores até o momento que a mesma seja limitada. Mas não é recomendado o uso — haja vista que pode acabar acarretando em problemas relacionados à segurança e privacidade dos usuários. Portanto — é importante estar sempre com as versões atualizadas do WhatsApp e principalmente do sistema operacional.

Modelos da Samsung, Apple e LG estarão na lista de futuros aparelhos que irão perder acesso ao WhatsApp ainda neste mês de dezembro. É importante ficar atento quanto a isso.

Leia mais: Criminosos querem seus dados; veja como proteger o seu PC

Estes dispositivos perderão suporte ao WhatsApp

Portanto, estes dispositivos perderão o suporte ao WhatsApp. Sendo necessário realizar o upgrade de aparelho; a fim de não perder acesso ao aplicativo de comunicação. Veja a lista dos dispositivos abaixo.

LG Optimus L3 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956-UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

LG Optimus L7 II

LG Optimus L5

LG Optimus L7

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2II

LG Optimus L4II

LG Optimus F6

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Tred Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Mini Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X 2.

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Wiko Cink Five

Winko Black Night

Archos 53 Platinum

Portanto, estes são os dispositivos que irão perder acesso ao WhatsApp; lembrando que todos eles poderão continuar usando o aplicativo — mas apenas até o momento que o suporte total não tiver desaparecido; ficando vulnerável a ataques de hackers e criminosos. Todo cuidado é pouco.

Veja mais sobre o assunto

Leia mais: Não recebi o 13º salário no prazo, e agora?