Passo a passo para calcular suas horas extras

As horas extras oferecem a possibilidade de estender a jornada além do horário combinado entre o colaborador e a empresa de maneira legal. Nesse caso, o empregador deve remunerar o empregado de acordo com o tempo adicional trabalhado. Mas como realizar o cálculo de maneira correta para garantir que está recebendo o valor devido? Acompanhe a leitura, a seguir, e entenda mais detalhes.

Por dentro dos números

Calcular hora extra de forma precisa é um dos desafios constantes enfrentados pelos setores de Recursos Humanos (RH) e Departamento Pessoal (DP) das empresas. Tanto os profissionais mais jovens quanto os mais experientes já se viram diante dessa incerteza em algum momento de suas carreiras.

O cálculo de hora extra tornou-se uma prática rotineira nas empresas brasileiras, principalmente considerando que os trabalhadores no Brasil ocupam o terceiro lugar no ranking global de horas extras mensais, conforme revela a pesquisa “Workplace Culture: Helping or hurting your business?” realizada pela Maxis GBN em vários países.

A realização de horas extras é inevitável em algumas situações, quando um dia de trabalho comum não é suficiente para concluir tarefas ou projetos importantes. Nessas ocasiões, os colaboradores precisam estender sua jornada de trabalho, o que acarreta em um custo adicional para as empresas.

De acordo com a legislação trabalhista brasileira, o colaborador deve receber um adicional de hora extra sempre que ultrapassar sua jornada regular. Mas como fazer este cálculo de forma correta? Siga a leitura abaixo e entenda.

Desvendando as horas extras

Esse cálculo representa uma das etapas mais demoradas no fechamento da folha de pagamento. Aqueles encarregados desse processo devem manter uma atenção redobrada e um controle preciso das horas, pois erros no cálculo podem resultar em prejuízos significativos para a empresa, desde o pagamento indevido ou insuficiente de horas até litígios trabalhistas.

O que é hora extra?

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a jornada de trabalho não deve ultrapassar 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Contudo, caso seja necessário ultrapassar esse limite, qualquer tempo adicional é considerado hora extra pela CLT.

A hora extra oferece a possibilidade de estender a jornada além do horário acordado entre o colaborador e a empresa de maneira legal. Nesse caso, o empregador deve remunerar o empregado de acordo com o tempo adicional trabalhado.

Vale ressaltar que o cálculo da hora extra requer atenção, pois existem situações em que o valor pode dobrar em relação às horas trabalhadas durante a jornada regular. Mas como calcular o valor exato a receber? Veja o passo a passo, logo abaixo.

O banco de horas extras: uma alternativa de compensação

O banco de horas é uma modalidade que substitui o pagamento do adicional de horas extras por folgas ou redução da jornada de trabalho.

Essa prática visa compensar os funcionários pelas horas extras realizadas. Portanto, calcular as horas extras corretamente é crucial para garantir a remuneração adequada ao receber o salário.

Passo a passo para calcular o valor de horas extras

O cálculo do valor das horas extras pode ser dividido em três passos:

Encontre o valor da porcentagem do cálculo:

Antes de iniciar o cálculo da hora extra, atente-se ao valor do acréscimo ao qual o trabalhador tem direito, geralmente de 50%. Convenções coletivas ou acordos podem prever um adicional maior, portanto, consulte as regras da categoria;

Calcule o valor da hora comum:

Descubra o valor da hora comum dividindo o salário pelo número de horas trabalhadas, utilizando o divisor de 220 horas mensais. Exemplo: R$2.640 / 220 = R$12 por hora de serviço;

Calcule o valor da hora extra:

O percentual pode variar, mas geralmente é utilizado um acréscimo de 50% para dias de semana e sábados. Multiplique o valor da hora por 1,5 para obter o valor da hora extra. Exemplo: Hora extra com 50% = R$12 x 1,5 = R$18,00

Para um percentual adicional de 100%, o cálculo seria semelhante, utilizando o valor da hora extra com acréscimo de 100%.

Esses exemplos práticos ilustram como calcular a hora extra de forma simples. No entanto, a complexidade pode aumentar ao lidar com múltiplos colaboradores.

Como calcular hora extra noturna?

Calcular o valor da hora extra noturna pode gerar confusão, mas é essencial compreender a lógica por trás desse cálculo. Trabalhadores que têm jornada noturna, das 22h às 5h, têm direito ao adicional noturno, um acréscimo no salário devido à natureza desgastante dessa jornada.

Para calcular a hora extra com adicional noturno, é necessário seguir alguns passos:

Calcule o valor da hora noturna:

Adicione 20% ao valor da hora comum para obter o valor da hora noturna. Exemplo: Hora noturna = R$12,00 x 1,2 = R$14,40 Calcule o valor da hora extra noturna:

Acrescente 50% ao valor da hora noturna para calcular o adicional de hora extra noturna. Exemplo: Hora extra noturna = R$14,40 x 1,5 = R$21,60

Multiplicando esse valor pela quantidade de horas extras noturnas trabalhadas, é possível calcular o acréscimo no salário.

Essa abordagem requer atenção aos registros precisos das horas noturnas trabalhadas, pois erros podem resultar em cálculos incorretos.

Reforma Trabalhista e os impactos nas horas extras

A reforma trabalhista trouxe mudanças que geram dúvidas entre empresas e colaboradores, impactando a forma como muitos calculam a hora extra. Alguns pontos importantes a serem considerados incluem:

Alterações na legislação sobre horas adicionais.

Novas regras para compensação de horas extras.

Esses aspectos são cruciais para garantir que os cálculos estejam em conformidade com as mudanças trazidas pela reforma trabalhista.

Em resumo, o processo de calcular hora extra envolve uma série de nuances e variáveis que precisam ser compreendidas para evitar erros e garantir que os colaboradores sejam remunerados de acordo com a legislação vigente.

Utilizar ferramentas como calculadoras de hora extra pode simplificar significativamente esse processo, proporcionando precisão e eficiência na gestão de recursos humanos.

