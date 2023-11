Abono extra de Natal? Qual será o valor do PIS/Pasep no final do ano; quem receberá?

O PIS/Pasep é um benefício trabalhista pago todos os anos para os brasileiros que estão devidamente cadastrados no programa. Todos sabem que em razão da Covid-19, os pagamentos acabaram atrasando — mas já foi confirmado o abono referente ao ano de 2022! Veja todos os detalhes abaixo e quem tem direito.

PIS/Pasep 2022 acaba de ser confirmado

O PIS/Pasep é pago aos trabalhadores que estão devidamente registrados sob as regras CLT. Haja vista que é necessário ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano-base para ter direito ao valor referente. Trata-se de um abono que é pago em sua totalidade do salário mínimo. Mas para isso é necessário que o trabalhador tenha trabalhado todos os meses no ano base — isto é, 2022.

Em razão da pandemia da Covid-19, o abono salarial sofreu um atraso. Com isso, os pagamentos acabaram atrasando em alguns meses. Desse modo, os repasses oriundos do ano de 2021, só foram pagos neste ano de 2023.

De semelhante modo, os abonos referente ao ano de 2022 — serão pagos somente neste próximo ano de 2024. Caso o trabalhador não tenha trabalhado todos os meses; irá receber o proporcional.

O cálculo é feito dividindo o valor do abono pela quantidade de meses do ano e posteriormente multiplicando pelos meses trabalhado.

Valor e consulta pela internet

O valor do abono 2024 ainda é um segredo. Mas já há relatos de possíveis valores. O valor em si é marcado com base no valor do salário mínimo vigente. Logo, somente em janeiro será possível saber o real valor que será pago de salário mínimo.

Entretanto, os trabalhadores poderão ter uma noção do seguinte aspecto: já está correndo informações paralelas acerca do valor do salário mínimo de 2024.

Que pelo que tudo indica será de R$ 1.421. Logo — se isso for confirmado posteriormente, os valor do abono será de R$ 1.421. Então, este será o valor total que os trabalhadores irão receber caso tenham trabalhado todos os meses de 2022.

A consulta pode ser feita pela internet pelo site do Governo Federal. Para isso é necessário entrar no site do Governo e preencher o CPF. Feito isso — basta fazer login e se direcionar para a página “Portal Emprega Brasil”.

Dentro da página, é necessário ir até “Abono salarial” e posteriormente escolher o ano-base para realizar a análise. No caso, o de 2022. Pronto! Basta verificar os meses trabalhados e aguardar a divulgação do calendário oficial.

