WhatsApp pago já está disponível; e agora? Veja quanto custa

No cenário de um mundo cada vez mais interligado, o WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas, conquistou status de ferramenta indispensável tanto para o cidadão comum quanto para empresas.

Com uma base de mais de 2 bilhões de usuários globalmente, o WhatsApp tem se adaptado continuamente para atender às crescentes demandas de comunicação.

A novidade mais recente nesse trajeto é o surgimento do WhatsApp Premium, uma versão aprimorada e paga do serviço que promete aprimorar a experiência dos usuários, sejam eles indivíduos ou negócios. Mas será que o custo da versão Premium compensa com vantagens reais para o usuário? A seguir, continue lendo para entender.

WhatsApp Premium já começou mas será que o preço agradou? Confira/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp Premium: entenda o que o app oferece

Recentemente, têm circulado rumores na indústria acerca do desenvolvimento de uma versão paga do aplicativo de mensagens, chamada de “WhatsApp Premium”.

Esta nova oferta promete entregar funcionalidades exclusivas que ultrapassam as capacidades da versão gratuita.

O apelo é particularmente forte para o público empresarial que já faz uso aplicativo na versão Business e procura ampliar suas funcionalidades para aprimorar o atendimento ao cliente e a gestão de seus empreendimentos.

Recursos exclusivos a um preço Premium

O diferencial da versão premium reside nas características adicionais, desenvolvidas sob medida para atender às demandas corporativas.

Entre elas, estão em destaque a capacidade de vincular várias linhas telefônicas a uma única conta, otimizando o atendimento ao cliente. Empresas e profissionais liberais, como médicos, dentistas e advogados, podem se beneficiar muito desta nova funcionalidade.

Além disso, o aplicativo oferece opções avançadas de personalização, como a criação de links exclusivos para contato e relatórios analíticos mais detalhados, ideais para estratégias e acompanhamento de métricas de Marketing.

No entanto, o custo do aplicativo na versão Premium, embora ainda não divulgado de maneira oficial, gera especulações de que não será uma opção acessível.

Esta questão vem gerando debates sobre a acessibilidade do aplicativo, que sempre foi conhecido por ser gratuito e facilmente acessível a todos os usuários.

Período de teste gratuito: como acessar

Para novos assinantes, a possibilidade de testar o serviço gratuitamente por 30 dias é um ponto forte do aplicativo na versão Premium.

Isto permite que as empresas experimentem todas as funcionalidades do aplicativo de mensagens antes de tomar um compromisso financeiro.

No entanto, é importante lembrar de cancelar a assinatura antes do término do período de teste para evitar cobranças automáticas.

Veja dicas para aproveitar o melhor do WhatsApp Premium e Business:

Leia mais: Quem fizer isso estará fora do WhatsApp para sempre

WhatsApp Premium: funcionalidades são vantajosas

O WhatsApp Premium é a nova assinatura da versão paga do WhatsApp Business, direcionada a pessoas e empresas que buscam maximizar sua eficiência e alcançar um público maior.

Esta assinatura oferece um conjunto de ferramentas Premium que não estão disponíveis no pacote gratuito do aplicativo.

No entanto, é importante frisar que, atualmente, essas ferramentas Premium não podem ser acessadas de forma individual, sendo oferecidas como um pacote completo.

Leia mais: WhatsApp agora tem idade mínima para usar? Veja qual é