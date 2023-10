Dicas para não ter prejuízo ao pedir seu consignado do INSS

Pretende solicitar um empréstimo consignado? Antes de prosseguir, confira estas orientações fornecidas pelo INSS para evitar possíveis contratempos.

Esse tipo de crédito é bastante popular entre aposentados, pensionistas e servidores públicos, em função das taxas de juros, geralmente mais vantajosas em comparação com outras opções de empréstimo.

Além disso, os prazos de pagamento costumam ser mais flexíveis. A seguir, veja detalhes para evitar dores de cabeça ao contratar consignado do INSS.

Confira dicas Dicas para não ter prejuízo ao contratar seu consignado do INSS/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Consignado do INSS: dicas para evitar prejuízos

De acordo com informações do Governo Federal, as parcelas do consignado são descontadas diretamente do benefício, o que demanda cuidado e atenção por parte dos interessados.

É essencial compreender diversos fatores, como o propósito do empréstimo e a proporção do salário destinada à quitação da dívida.

Para evitar surpresas desagradáveis relacionadas a esse tipo de crédito, é possível optar pelo bloqueio, uma função de segurança que protege os cidadãos contra possíveis ações fraudulentas. A gestão do bloqueio pode ser realizada de maneira conveniente, sem a necessidade de visitar uma agência do INSS. Saiba como funciona:

O Governo Federal esclarece que os empréstimos consignados são transações comerciais privadas, envolvendo exclusivamente a instituição financeira e o cliente.

Portanto, o INSS se encarrega apenas da administração dos descontos e pagamentos. Para utilizar esse benefício para empréstimos, é necessário desbloquear a opção.

Bloqueio e desbloqueio do consignado

O bloqueio tem uma duração de 90 dias, contados a partir da data de concessão. Após esse período, os interessados podem solicitar a operação de duas maneiras: pelo aplicativo “Meu INSS” ou pelo telefone 135.

Se o beneficiário identificar algum empréstimo não autorizado, é importante registrar uma reclamação no site específico: consumidor.gov.br.

Este site foi desenvolvido para solucionar esse tipo de problema. Além disso, é aconselhável fazer um boletim de ocorrência em caso de suspeita de fraude.

A gestão do bloqueio e desbloqueio do benefício para empréstimo consignado pode ser realizada através do aplicativo “Meu INSS”, acessando o botão “Novo Pedido”.

Nesta etapa, basta digitar “bloquear” ou “desbloquear” e selecionar o serviço ou benefício desejado na lista. O sistema fornecerá orientações sobre os próximos passos a serem seguidos.