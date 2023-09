Provavelmente você já ouviu falar sobre o PicPay, uma plataforma de pagamento digital que simplifica suas transações financeiras. Famosa por oferecer os melhores recursos e novidades que sempre otimizam a experiência do cliente, a fintech uniu forças com a Serasa para lançar um novo cartão de crédito com vantagens inacreditáveis. Confira mais detalhes, logo abaixo.

PicPay se une à Serasa e lança NOVO cartão de crédito FÁCIL. | Foto: montagem / Reprodução

Unidos por um bem maior

Certamente, você já ouviu falar sobre o PicPay, uma plataforma de pagamento digital que simplifica suas transações financeiras. Se você não conhece tão bem, não se preocupe. O PicPay é essencialmente uma carteira digital que permite que os usuários realizem pagamentos, transferências, compras e recargas usando apenas seu smartphone e o aplicativo dedicado.

Com o PicPay, você pode pagar qualquer pessoa ou estabelecimento de forma conveniente, utilizando informações como número de telefone, CPF, e-mail, chave aleatória ou QR Code, através do sistema Pix. Além disso, o aplicativo permite que você utilize seus contatos para realizar esses pagamentos de maneira eficiente.

Uma vantagem adicional é a capacidade de receber dinheiro de outras pessoas, seja por vendas, serviços, divisão de despesas ou até mesmo presentes. O melhor de tudo é que o PicPay não cobra tarifas para a maioria dessas transações, embora algumas, como o Pix por crédito, possam implicar em custos adicionais.

Com todas essas vantagens, o PicPay segue buscando novos meios de oferecer o melhor serviço e recursos para seus clientes. Prova disso é a nova parceira do banco digital: a Serasa. Continue a leitura, a seguir e saiba o que esta união está trazendo especialmente para você.

Parceria com a Serasa

Recentemente, o PicPay estabeleceu uma parceria estratégica com a Serasa, uma das principais empresas de análise de crédito do Brasil. Essa colaboração oferece aos usuários a oportunidade de acessar soluções financeiras valiosas, como a consulta de CPF, regularização de pendências financeiras e aprimoramento do seu score de crédito. O score é uma pontuação usada para avaliar o gerenciamento financeiro de um indivíduo e pode impactar sua capacidade de obter crédito no futuro.

Cartão de crédito com limite pré-aprovado

Uma das novidades proporcionadas por essa parceria é a introdução de um cartão de crédito com limite pré-aprovado pelo PicPay e Serasa. Essa opção pode ser a solução perfeita para aqueles que enfrentam dificuldades ao tentar obter crédito em outras instituições financeiras ou até mesmo dentro do próprio PicPay.

Entenda como funciona e quais os benefícios

O funcionamento desse serviço é bastante simples: o usuário faz um depósito em sua conta, e esse valor automaticamente se converte em seu limite de crédito. Com esse limite, você pode efetuar compras online ou em lojas físicas, parcelar contas, pagar boletos e muito mais.

Um dos principais benefícios é que o dinheiro depositado continua a render a uma taxa de 102% do CDI, o que significa que seu dinheiro não perde valor com o tempo e, na verdade, pode aumentar. Dessa forma, você obtém um cartão de crédito que oferece liberdade, segurança e ainda é uma forma rentável de gerenciar suas finanças.

Como solicitar o cartão do PicPay / Serasa?

Solicitar o seu cartão de crédito com limite pré-aprovado pelo PicPay e Serasa é simples. Basta baixar o aplicativo PicPay, criar uma conta gratuita e seguir as instruções fornecidas na opção “Construa o seu limite”, que está disponível na tela inicial do aplicativo. Com essa facilidade, você pode aproveitar os benefícios financeiros oferecidos por essa parceria inovadora entre o PicPay e a Serasa.

