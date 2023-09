Nova série da Netflix tem apenas 4 capítulos! Assista no feriado

Se você não está com planos de viajar no feriadão e decidiu escolher por um programa mais caseiro durante o recesso, que começa na quinta-feira (7), a Netflix anunciou uma nova série imperdível que vai fazer o seu período de folga valer cada segundo em frente a sua televisão. Saiba mais detalhes, a seguir, sobre a trama envolvente que possui apenas quatro episódios.

Viciados em série, assistam!

O fim de semana é o momento perfeito para relaxar em frente à televisão, desfrutar do entretenimento e mergulhar em histórias emocionantes. Se você é fã das minisséries da Netflix, aqui está uma joia que deve ser considerada para sua próxima maratona: “Olhos que Condenam”, uma história poderosa que já é um clássico.

Portanto, fique confortável e escolha o melhor lugar da casa para se envolver nessas histórias que podem se tornar suas favoritas em apenas 4 episódios. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre a história contada na nova série da Netflix, logo abaixo.

Leia mais: Lista: mais de 7 streamings oferecem séries e filmes de graça

4 episódios são o suficiente

Com tão pouca duração, você pode pensar que não é o suficiente para prender sua atenção, mas esta minissérie da Netflix mudará sua perspectiva e fará você enxergar coisas que antes passavam despercebidas. “Olhos que Condenam” é uma produção original da gigante do streaming mundial que manterá você na pontinha do sofá durante o fim de semana, com apenas 4 episódios contando uma história realmente angustiante.

A história

A minissérie da Netflix, “Olhos que Condenam”, é um relato cru que narra a história de um crime e de 5 jovens afro-americanos que foram injustamente acusados pela polícia nos Estados Unidos, e como foi suas vidas após chegarem à prisão por um crime que não cometeram, e as repercussões do caso que abalou a cidade de Nova York há várias décadas.

Com apenas 4 episódios, esta minissérie original da Netflix fará você passar um fim de semana memorável. “Olhos que Condenam” é uma obra-prima que o manterá envolvido desde o primeiro até o último episódio, com atuações impressionantes e uma narrativa emocionante.

Esta minissérie fará você refletir sobre questões importantes enquanto o mantém entretido, oferecendo uma visão comovida e poderosa da luta pela justiça e da importância da verdade.

Prepare a pipoca e ligue a TV

Apesar de ser uma história comovente e inquietante, garantimos que seus quatro episódios oferecerão horas de entretenimento de alta qualidade. Sendo assim, Prepare a pipoca e desfrute de “Olhos que Condenam”, a minissérie que se tornou um clássico da Netflix e que o fará repensar se as coisas são justas para todos ou se há algo que devemos mudar como sociedade.

Assista o trailer oficial da série (em espanhol), logo abaixo:

Leia também: Acesse o catálogo “PROIBIDO” da Netflix apenas fazendo isso