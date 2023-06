Novo concurso para PM pode pagar mais de R$ 7 MIL iniciais

Concurso da PM – A possibilidade de ingresso na carreira de segurança pública acaba de se tornar mais concreta para muitos brasileiros. O anúncio recente de um novo concurso da Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) traz à tona um total de 100 vagas para Oficiais. A publicação oficial da autorização para o edital ocorreu no Diário Oficial no dia 20 de junho, confirmando que um novo certame se avizinha no horizonte para os aspirantes a uma carreira na segurança pública.

O concurso da PM oferece oportunidades para ingressar na carreira de segurança pública. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

PM abre concurso no RJ

O concurso que se aproxima terá como foco o preenchimento de vagas para Oficiais, uma posição que demanda formação em Direito e uma faixa etária de candidatos que varia entre 18 e 30 anos. Além disso, os candidatos devem cumprir um requisito de altura mínima, sendo 1,65m para os candidatos do sexo masculino e 1,60m para as candidatas do sexo feminino. Essas especificações devem ser atendidas até a data limite para a inscrição, que será divulgada posteriormente no edital.

Veja também: 900 VAGAS! Concurso 2023 da AFT tem prazo para sair; confira

As remunerações propostas para as vagas variam de acordo com a posição. Enquanto os alunos em formação podem esperar um salário acima de R$3.146,42, os aprovados que obtiverem a graduação para a posição de segundo tenente terão um salário inicial de R$7.051,94.

Com a autorização para o concurso PMERJ já anunciada, os próximos passos incluem a definição da comissão organizadora e da banca. A empresa selecionada será responsável por gerenciar as inscrições e coordenar as etapas do concurso, enquanto a comissão terá o papel de supervisionar o andamento da seleção.

Para entender o que está por vir, é interessante observar o último concurso PMERJ para Oficiais, que ofereceu 32 vagas e foi dividido em cinco etapas. Os candidatos passaram por provas objetivas e discursivas, exame antropométrico e Teste de Aptidão Física (TAF), exame psicológico, exame de saúde e, finalmente, um exame social e documental. A prova objetiva compreendia 70 questões, abordando temas como Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Penal Militar e Direitos Humanos. Já a prova discursiva solicitava três questões de Direito Administrativo, Constitucional e Penal/Processual Penal, sendo corrigidos apenas os exames dos aprovados na fase objetiva, respeitando o limite de seis vezes o número de vagas.

Concurso para soldado

Em paralelo à preparação para o concurso de Oficiais, está em andamento o concurso PMERJ para a posição de soldado. As inscrições estão abertas até o dia 12 de julho através do portal do Ibade, organizador do concurso, com uma taxa de inscrição de R$ 100. Estão disponíveis 2 mil vagas, sendo 1.800 para candidatos do sexo masculino e 200 para candidatas do sexo feminino. As vagas são divididas entre ampla concorrência, negros ou indígenas e hipossuficientes.

Os salários para o concurso de soldados variam entre R$ 2.956,41, durante o curso de formação, e R$ 5.233,88, após a conclusão do curso. Além disso, os aprovados terão direito a benefícios adicionais como Habilitação Profissional, Regime Especial de Trabalho e Risco da Atividade Militar.

Para o concurso de soldados, os requisitos incluem um nível médio de formação, idade entre 18 e 32 anos, posse de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exceto Categoria “A”, e altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres.

O concurso de soldados será composto por nove fases, que incluem provas objetiva e discursiva, preenchimento do Formulário de Informações Confidenciais (FIC), exame antropométrico, Teste de Aptidão Física, exame psicológico, exame de saúde, exame social e toxicológico e avaliação documental. As duas primeiras fases têm caráter eliminatório e classificatório, enquanto as demais são apenas classificatórias.

Com a abertura desses concursos, os aspirantes a uma carreira na segurança pública têm uma grande oportunidade de contribuir para a sociedade, atuando em uma das mais importantes instituições de segurança do país. Os desafios são grandes, mas as recompensas, tanto em termos de remuneração quanto de realização profissional, certamente fazem valer a pena o esforço.

Veja também: Diretor revela novidades sobre o NOVO CONCURSO do Ibama 2023