Quem pode pedir o Auxílio Gás? Confira os novos pré-requisitos

Confirmado! Após a transição do Governo, a atual gestão confirmou os novos repasses do Auxílio Gás para os brasileiros! Criado há quase dois anos – o benefício ajuda os cidadãos de baixa renda a adquirem o botijão de gás de 13kg. No início do programa, foi ofertado 50% do valor do botijão, com base nos dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Entrementes, após o mês de agosto do ano passado com a alta no preço dos combustíveis, o valor do benefício passou a cobrir 100% do preço do botijão de gás! O benefício irá continuar neste ano de 2023 com novas regras e algumas mudanças, veja todas abaixo!

Auxílio Gás 2023

Nem todos os beneficiários do Auxílio Brasil/Bolsa Família recebem o benefício. Embora todos os cadastrados no CadÚnico estejam possivelmente em situação precária – é necessário cumprir algumas regras a fim de receber o benefício e adquirir o gás de cozinha com mais facilidade.

Em épocas difíceis, muitos brasileiros migraram para técnicas primitivas: usando lenha e fogareiro para cozinhar e realizar as demais necessidades gastronômicas! Entretanto, após a liberação do benefício, muitas famílias voltaram a ter direito ao botijão de gás.

O valor pago em 2023 será mantido pela atual gestão – e de acordo com os ministros responsáveis pela pasta, as parcelas serão repassadas integralmente! Ou seja, o seu valor cheio será pago e não apenas uma parte do preço do botijão de gás de 13kg. Portanto, se o gás estiver custando R$ 100 reais – esse será o repasse.

Embora muitos não saibam, mas o repasse do benefício é feito de dois em dois meses – visto que é o tempo médio que dura o gás de cozinha nas cozinhas brasileiras. Atualmente, o preço médio do botijão de 13kg é de R$ 108,50!

Nos meses que o botijão esteve em alta, alcançou marcas de até R$ 150 em alguns municípios brasileiros! O pagamento é ordenado mediante o número final do NIS.

Leia mais: Novas REGRAS para ter desconto na conta de luz em 2023

Como se cadastrar para receber?

Todo o processo é realizado de maneira automática. Não há uma maneira exata de ir em algum website e abrir o requerimento. Porque é necessário seguir algumas regras per capita a fim de obter o benefício. Mensalmente, o Governo Federal seleciona novos integrantes.

Para ter direito ao benefício, é necessário não ter renda superior a R$ 210 per capita – e claro, os interessados devem estar devidamente registrados no CadÚnico – que pode ser realizado no CRAS local. Há o aplicativo que pode ser acessado, a fim de ter o benefício acelerado, mas não é uma obrigação.

A primeira parcela do ano será paga no mês de fevereiro, mediante o número do NIS dos aprovados! Veja abaixo o calendário resumido, ordenado por Número final do NIS e data de recebimento.

Número final NIS 1: 13 de fevereiro;

Número final NIS 2: 14 de fevereiro;

Número final NIS 3: 15 de fevereiro;

Número final NIS 4: 16 de fevereiro;

Número final NIS 5: 17 de fevereiro;

Número final NIS 6: 22 de fevereiro;

Número final NIS 7: 23 de fevereiro;

Número final NIS 8: 24 de fevereiro;

Número final NIS 9: 27 de fevereiro;

Número final NIS 0: 28 de fevereiro.

E então, o que achou da novidade? Corre que ainda dá tempo!