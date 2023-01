Abono do PIS será pago para 24 milhões; veja se você recebe

Finalmente! Todos os anos os trabalhadores do setor público e privado esperam ansiosamente pelo repasse dos benefícios. O PIS/Pasep é destinado aos trabalhadores brasileiros que estejam devidamente regularizados em suas respectivas empresas – sendo públicas ou privadas. Com distinção dos bancos responsáveis pelos pagamentos. Trabalhadores do setor privado recebem o abono pela Caixa Econômica Federal, já os demais trabalhadores recebem pelo Banco do Brasil. Em 2023 mais de R$ 24 bilhões serão repassados aos trabalhadores. Veja abaixo como funciona e as datas de saque.

Abono PIS 2023

O abono do PIS é destinado aos trabalhadores do setor particular do país. Ou seja, trabalhadores que não atuam em órgãos públicos, como por exemplo: prefeituras, hospitais, etc. Anualmente, eles recebem um valor respectivo com base nos meses trabalhados. Conseguindo atingir o valor máximo de 01 salário mínimo.

Em 2023, estima-se que mais de R$ 24 bilhões de reais irão ser transferidos aos bolsos dos brasileiros cadastrados. Entrementes, nem todos possuem direito ao PIS, sendo necessário estar cumprindo alguns requisitos exigidos, sendo eles:

Estar inscrito no Programa do PIS há pelo menos 05 anos;

Estar devidamente inscrito e ativo no programa e-Social ou RAIS;

Ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano-base do pagamento do PIS (em 2023, o ano-base será 2021);

Receber no máximo dois salários mínimos (é realizado a média);

Ser registrado por um CNPJ e não atuar como empregado doméstico;

São os requisitos necessários para receber o PIS em 2023. Visto que ele possui como base o calendário de nascimento. Os nascidos em X mês recebem primeiro que os demais – será tudo descrito abaixo. Não será descrito o calendário do Pasep, mas pode ser acessado em um de nossos conteúdos.

Para o trabalhador receber o valor integral do salário mínimo – R$ 1.302 (em breve R$ 1.320) deverá ter exercido atividade remunerada formal nos últimos 12 meses. Sendo tudo pago de maneira proporcional.

Leia mais: Calendário do Pasep 2023 acaba de ser divulgado! Veja as datas

Calendário PIS 2023

Após o período de pagamentos, os trabalhadores não podem mais sacar o benefício. Por isso, a importância de estar atento aos prazos de acordo com o mês de nascimento. Caso o prazo vença, o trabalhador deverá esperar o próximo ciclo de pagamentos – no geral, após 12 meses, mas as instituições bancárias costumam abrir exceções durante o ano para o saque de valores esquecidos.

Mês de nascimento: janeiro

Data de pagamento: 15/02/2023;

Data de pagamento: 15/02/2023; Mês de nascimento: fevereiro

Data de pagamento: 15/02/2023;

Data de pagamento: 15/02/2023; Mês de nascimento: março

Data de pagamento: 15/03/2023;

Data de pagamento: 15/03/2023; Mês de nascimento: abril

Data de pagamento: 15/03/2023;

Data de pagamento: 15/03/2023; Mês de nascimento: maio

Data de pagamento: 17/04/2023

Data de pagamento: 17/04/2023 Mês de nascimento: junho

Data de pagamento: 15/04/2023;

Data de pagamento: 15/04/2023; Mês de nascimento: julho

Data de pagamento: 15/05/2023;

Data de pagamento: 15/05/2023; Mês de nascimento: agosto

Data de pagamento: 15/05/2023;

Data de pagamento: 15/05/2023; Mês de nascimento: setembro

Data de pagamento: 15/06/2023;

Data de pagamento: 15/06/2023; Mês de nascimento: outubro

Data de pagamento: 15/06/2023;

Data de pagamento: 15/06/2023; Mês de nascimento: novembro

Data de pagamento: 17/07/2023.

Data de pagamento: 17/07/2023. Mês de nascimento: dezembro

Data de pagamento: 17/07/2023.

Ademais, as datas e cronogramas serão divulgadas com mais eficácia nos próximos dias! Visto que os valores podem ser alterados com base nos últimos decretos do salário mínimo em 2023! É importante salientar que o calendário acima possui como base o PIS.