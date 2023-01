Novo Minha Casa Minha Vida: como vai funciona?

Após alguns anos praticamente parado, o Programa Minha Casa Minha Vida promete voltar com tudo em 2023 e promete grandes mudanças! Garante um aquecimento na Construção Civil e oportunidades para que brasileiros consigam realizar o sonho da casa própria. Não há garantia de retomada imediata, mas as notícias são animadoras para os brasileiros que desejam adentrar no programa. Veja como irá funcionar o programa em 2023 e como se cadastrar.

Minha Casa Minha Vida 2023

Jader Barbalho Filho é o ministro responsável pelo programa. Afirmou que a sua equipe irá começar o mais breve possível a reestruturar o programa – visto que há mais de 10 bilhões destinados ao Minha Casa Minha Vida. Os construtores civis estão muito animados com a retomada do programa.

Durante o governo anterior, não houve projetos voltados à área. Embora tenha assumido mais de 200 mil casas que já estava em andamento desde o governo anterior – outras obras não foram iniciadas, ocasionando um grande impacto na economia local.

Mais de 40% das empresas especializadas em projetos habitacionais fecharam, acabaram indo à falência e as remanescentes acabaram mudando a sua área de atuação – visto que os recursos não estavam mais sendo investidos no programa habitacional que permitiu que milhares de brasileiros tivessem o sonho da casa própria realizado.

Portanto, o novo ministro promete que no segundo semestre de 2023 o programa deverá voltar com força total! E que necessitam de alguns meses para conseguirem estabilizar o programa e dar início novamente aos projetos.

Que pela falta de obras realizadas na gestão anterior, o programa terá que recomeçar praticamente do zero – voltando às origens, inclusive com a mesma nomenclatura original. O primeiro passo será entrar em contato com as empresas de confiança.

O Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009, substituído em 2020 pelo Casa Verde e Amarela, que acabou não decolando como se era esperado. O programa habitacional do atual governo representa mais de 70% do mercado imobiliário brasileiro.

Mudanças e cadastro 2023

Espera-se que não haja mudanças radicais, já houve algumas reuniões com os membros de transição e empresas do segmento e nenhuma alteração foi prevista. Muito é comentado acerca de uma possível redução nos juros do programa, mas de acordo com o Banco Central é um pouco difícil – ao menos neste primeiro momento.

O cadastro deverá ocorrer da mesma maneira, em convênio com a Caixa Econômica Federal. Precisando não possuir imóvel próprio, não ter o nome sujo na praça, não comprometer mais de 30% da renda mensal e o imóvel ficar no nome do titular.

Após autorização em cartório, as obras começam e os valores são pagos mediantes leves parcelas mensais – podendo ser parcelado em mais de 60 meses. Mais novidades serão divulgadas em breve sobre o programa.

