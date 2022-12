Abono extra em 2023 foi APROVADO; veja as datas de pagamento

Por conta de todos os efeitos negativos da pandemia, o pagamento de alguns benefícios tiveram alguns problemas, como os dos anos de 2020 e 2021. Por conta disso, o abono salarial que deve sair agora, em 2023, é um dos mais esperados por todos. Já que ocorreu o pagamento foi referente ao ano-base de 2020 e agora, em 2023, o pagamento será referente ao ano de 2021. Ou seja, é notório o atraso que ocorreu nos calendários oficiais. Mas após a pandemia ter chegado ao fim, os seus impactos ainda perpetuam na vida de todos.

O saque foi liberado ainda para 2022

O abono de 2022 ainda está liberado até o dia 29 de dezembro. E quem pode sacar é quem iria sacar os valores do ano-base de 2020. Ou aquelas pessoas que por vias judiciais, tiveram revisadas as suas solicitações e conseguiram o direito. No caso, as revisões judiciais são sobre os anos de 2016 a 2020.

No abono, a cada mês trabalhado, o trabalhador tem direito a 1/12 avos do salário mínimo vigente. Ou seja, ele precisa trabalhar o ano todo para ter direito a receber um salário mínimo completo.

Por exemplo, se ele trabalhar 3 meses, terá direito a R$ 303, se ele trabalhar 6 meses, terá direito a R$ 606 e se ele trabalhar 12 meses, terá direito a R$ 1.212.

Ou seja, é um valor que sempre será proporcional ao tempo de serviço do trabalhador. Sendo que o mínimo que ele precisa ter trabalhado para receber o valor, é 30 dias, no caso, ele teria direito a receber R$ 101.

Como fica o abono salarial em 2023?

Para o ano de 2023, só poderá sacar o valor do abono, aquelas pessoas que trabalharam ao menos um mês de maneira formal no ano-base de 2021. Anteriormente, o Governo tinha proposto um calendário, para que houvesse os pagamentos. Após a aprovação do calendário pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, as datas foram confirmadas.

Isto é, agora as datas foram divulgadas e o calendário foi confirmado. Os pagamentos terão início no dia 15 de fevereiro e perdurarão até o dia 28 de dezembro. Segundo as previsões, o valor total que será gasto será de quase R$ 25 bilhões. E ao todo, cerca de 24 milhões de trabalhadores serão beneficiados com o abono.

E os pagamentos irão ocorrer da seguinte maneira. Quem tiver nascido em janeiro ou fevereiro, receberá o valor a partir do dia 15 de fevereiro. Quem tiver nascido em março e abril, irá receber a partir do dia 15 de março. Os que nasceram entre maio e junho, terão direito a partir do dia 17 de abril. Os que nasceram em julho e agosto, receberão do dia 15 de maio em diante. Os que nasceram em setembro e outubro, vão receber do dia 15 de junho em diante. E quem nasceu em novembro e dezembro, terá direito a receber a partir do dia 7 de julho.

