Quem vai ser EXCLUÍDO do Bolsa Família em 2023?

Ser excluído do Bolsa Família em 2023 é uma possibilidade que desagrada milhares de famílias que necessitam deste benefício para se manter. A medida, porém, se faz necessária diante de questões governamentais.

Substituindo o atual Auxílio Brasil a partir do próximo ano, o programa de transferência de renda que teve início com a gestão petista trará um valor geral mais alto para os beneficiários. Mas, pelo menos no início de 2023, a previsão é de que muitas famílias de fato fiquem excluídas.

O motivo para a existência desse contexto está no próximo tópico.

O que levará à exclusão do Bolsa Família em 2023

É importante compreender, antes de qualquer coisa, que as famílias que tiveram o cadastro aprovado no Auxílio Brasil e já estão sendo beneficiadas não serão excluídas do Bolsa família em 2023.

A retomada do antigo programa criado por Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores) será uma espécie de “migração” do programa de Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal). E isso faz que com que quem esteja hoje cadastrado em um benefício automaticamente já esteja no outro, a partir do ano que vem.

Ocorre, porém, que nos últimos meses de 2022 milhares de famílias estavam aguardando a aprovação para se tornarem beneficiárias. Mas nem todas tiveram o cadastro aprovado pelo Ministério da Cidadania.

Por conta de falta de orçamento, apenas 500 mil famílias foram aprovadas, diante de 627,9 mil que estavam aguardando.

Em outras palavras: mais de 127 mil famílias foram automaticamente excluídas do programa social, ao menos por enquanto, e precisarão enfrentar os meses de dezembro e janeiro sem o recebimento do benefício, mesmo que tenham direito a ele.

Atualmente, o beneficiário do Auxílio Brasil recebe R$ 600, havendo ainda os R$ 112 relacionados ao Vale-Gás, que também passará por mudanças a partir de 2023.

Em quais moldes o Bolsa Família irá voltar

Com a transição de governo prestes a acontecer, e a falta de orçamento se fazendo presente, ainda não se sabe quando e como as famílias até então excluídas do Bolsa Família começarão a receber o benefício.

Sabe-se, porém, que este programa retornará em 2023, mas não sem ser reformulado e sem alterar, também, a forma como o Auxílio Brasil funciona hoje.

Uma das mudanças está justamente ligada ao Vale-Gás, mencionado acima: a proposta é que ele deixe de existir, em partes.

Na verdade, a proposta de Lula é que as famílias recebam os R$ 600 e, também, um adicional de R$ 150 por criança de até seis anos que faça parte do núcleo familiar.

Ou seja: o Bolsa Família em 2023, e nos anos seguintes de governo petista, tende a ser mais vantajoso que o atual, contribuindo de forma mais efetiva para a redução da pobreza no país.

