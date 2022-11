Você conhece o auxílio-inclusão? saiba TUDO sobre!

O auxílio-inclusão é um benefício que foi criado para ajudar pessoas com deficiência no mercado de trabalho e no mês de outubro completou um ano. Com isso, a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), que é pelo Ministério da Cidadania, compartilhou no dia 31/10 que criou um documento especial para gestores municipais e estaduais, como forma de dar um marco quando o benefício completou um ano.

Vinícius Prado, que é o diretor do Departamento de Benefícios Assistenciais, explica que esse documento especial foi criado para trazer um impulsionamento para o auxílio-Inclusão dentro dos municípios com ferramentas que vão ajudar a mostrar como é a preparação do benefício junto com a família, a preparação para a entrada na empresa no mercado de trabalho, ou seja, mostrar o acompanhamento da pessoa até entrar no trabalho.

Quais são os requisitos para pedir o auxílio-inclusão?

Como sabemos, para qualquer benefício existem regras em que a pessoa precisa estar inserida para receber, veja abaixo quais são elas:

A pessoa deve ser beneficiário do BPC e exercer atividade remunerada com até dois salários mínimos

A pessoa já ter sido beneficiária do BPC (não tem período determinado) ao menos nos últimos 5 anos. A pessoa ter pedido a absorção do benefício através da atividade remunerada, e estar trabalhando com uma renda de dois salários mínimos.

A pessoa está incluída no segurado obrigatório do regime geral da previdência ou também como filiado do regime próprio da previdência social da União, do Distrito Federal, Estados ou Municípios.

Possuir Cadastro no CadÚnico

Estar com o CPF regular

A pessoa também precisa atender todos os critérios do BPC, principalmente sobre a renda mensal da família por cada integrante.

Por onde posso solicitar?

É importante destacar que você consegue fazer a solicitação deste auxílio através do aplicativo MEU INSS ou ligar no telefone da central de atendimento 135, ou se dirigir presencialmente até uma agência.

Benefício auxílio-inclusão

O auxílio-inclusão é pago para as pessoas que têm deficiência e que são beneficiários do INSS pelo BPC, que significa Benefício de Prestação Continuada, especialmente para as pessoas que conseguem entrar no mercado de trabalho. O valor deste auxílio é de meio salário mínimo sendo depositado todo mês na conta do beneficiário.

Para quem não conhece, esse auxílio teve mudanças vantajosas para as pessoas, pois antes quem era beneficiário do BPC e arrumava uma atividade remunerada no mercado de trabalho, o benefício era suspenso, exceto quando a pessoa entrava em um estágio.

O benefício foi criado em 22 de junho de 2021.

