Empréstimo da Uber não é para todos os motoristas? Entenda quem pode solicitar!

Até mesmo quem é motorista de Uber está procurando por crédito para investir no trabalho e até mesmo trocar de carro, por exemplo. Nesse sentido, é necessário que haja uma forma dos motoristas obterem um empréstimo através do qual possam melhorar o seu trabalho. A grande novidade é que a Uber Conta já possibilita crédito para seus funcionários de até R$10.000. A conta ainda possui cartão físico ou virtual na função crédito à vista para movimentar o saldo da sua conta. Com o cartão pré-pago, sem fatura e sem complicação, o usuário faz compras em qualquer lugar, inclusive na internet. Além disso, ele também pode até cadastrar seu Cartão Uber em aplicativos de entrega, filmes, séries e música. Saiba como tudo funciona e qual valor pode ser contratado.

Como funciona o empréstimo da Uber

No dia 11 de outubro, na última terça-feira, a empresa Uber anunciou que disponibilizará empréstimo de até R$10.000 para motoristas e entregadores de aplicativo. Trata-se de um crédito pessoal que estará disponível em alguns parceiros da empresa poucos dias após a assinatura do contrato.

A taxa de juros recomendada pela empresa é de até 2,99% ao mês e o pagamento deverá ser realizado pelo cliente até 18 meses completos. Segundo um levantamento feito pelo Procon de São Paulo, essa ainda é a melhor taxa de juros. Para solicitar um empréstimo, é necessário que o motorista ou entregador da Uber acesse o site: https://www.ubercontabrasil.com.br/ e clique em abrir minha conta. No site, poderão ser consultados todos os trâmites de inscrição.

Quem pode pedir o empréstimo

O empréstimo poderá ser disponibilizado a motoristas entregadores da plataforma, quaisquer que sejam eles. Mas para isso é necessário seguir alguns requisitos de modo que a solicitação pessoal seja aprovada pela empresa. Nesse sentido, a Uber conta exige que o motorista:

Tenha tempo ativo no aplicativo;

Tenha completado um número 25 viagens pela plataforma;

Não possua restrições referentes a ordens jurídicas e policiais;

Ainda segundo a Uber, a média de juros será de 7,5% ao mês para empréstimos pessoais durante as período. O empréstimo realizado pelo motorista poderá ajudar a investir em seu negócio, pagar dívidas, melhorar o carro, dentre tantas as opções de investimento.

Como funciona a Uber Conta

Segundo o site oficinal da Uber, a Conta da empresa pode ser entendida como uma conta digital feita em parceria com a fintech Digio. A modalidade foi criada para os parceiros da empresa e possibilita receber o pagamento pelo serviços logo após o encerramento da viagem ou entrega.

A conta digital permite realizar transferências via Pix e TED, pagamentos e gerar boletos através do aplicativo da Uber Conta (disponível para Android e iOS).

Aos usuários da conta é oferecido um cartão que pode ser utilizado em compras físicas e online, além de vantagens como cashback em alguns estabelecimentos e descontos de até 60% em compras online em lojas parceiras. Além disso, o saldo disponível em conta rende 100% do CDI. Para baixar o app, acesse: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.digio.uber&hl=pt_BR&gl=US.