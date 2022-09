Bancada da cozinha: 9 dicas de decoração

Encontrar o imóvel ideal junto à imobiliária não é uma tarefa fácil, mas com certeza é bastante recompensadora. Afinal, poder organizar os ambientes da maneira que sempre desejou e ter a liberdade de escolher tudo do seu jeito é algo que muitas pessoas esperam ansiosamente. Isso porque, mais do que contribuir com a estética dos cômodos, a decoração pode promover maior praticidade e conforto no dia a dia, o que influencia diretamente em nossa qualidade de vida.

Quando falamos em decoração, a cozinha merece atenção especial, visto que é um dos ambientes mais utilizados da casa ou apartamento. Nesse sentido, a bancada de cozinha é um item prático, que permite que você cozinhe com mais espaço, seja para elaborar os pratos, dispor os utensílios ou eletrodomésticos, além de servir como apoio para refeições rápidas. No entanto, muitas pessoas acabam tendo dificuldade em decorar esse espaço, visto que possui diversas utilidades. Então, pensando em te ajudar, preparamos o post de hoje com 9 dicas de decoração para a bancada da cozinha.

1. Menos é mais

Por mais que vamos dar dicas de decoração, saiba que não é necessário incluir todos os itens, pois dependendo do tamanho da bancada, a sensação será de bagunça. Portanto, tenha em mente que menos é mais quando falamos em decoração, sendo ideal manter os itens e equipamentos que mais utiliza no dia a dia.

2. Escorredor de louça

O escorredor de louça é indispensável em qualquer cozinha, sendo um item muito utilizado e prático no dia a dia. Sendo assim, você pode investir em um escorredor bonito para contribuir com a decoração do espaço. Atualmente existem diversos modelos disponíveis no mercado, de diferentes tamanhos, cores, materiais, além de opções desmontáveis para quem não tem muito espaço.

3. Suporte para utensílios

Outro objeto que pode contribuir com a estética e praticidade na bancada é o suporte para utensílios. Aqui, você pode incluir aqueles que mais utiliza, como espátulas, escumadeiras e colher de pau, pois assim é mais fácil encontrar o que precisa. Também existe uma grande variedade de porta-utensílios, sendo importante escolher o que mais lhe atende e agrada. Mas, se não tiver muito espaço, os modelos suspensos são excelentes.

4. Bandeja para organizar

A bandeja guardada no fundo do armário e utilizada somente em ocasiões especiais pode muito bem contribuir com a decoração da bancada, servindo para organizar itens de uso diário. Além disso, também podem servir para colocar temperos ou como cantinho do café, basta colocar sua criatividade para funcionar.

5. Plantas são bem-vindas

Existem muitas espécies de plantas que podem ser cultivadas dentro de casa, sendo ótimas alternativas para deixar a cozinha com mais vida. Você pode apostar em vasos simples e básicos, mas se quiser ousar, os modelos coloridos e divertidos também contribuem com a estética do local. É possível plantar orquídeas e violetas ou ainda temperos para utilizar no dia a dia, como alecrim, manjericão e cebolinha.

6. Porta-temperos

Para os amantes dos temperos, saiba que eles podem ficar em evidência na decoração da bancada, tornando-a mais bonita e facilitando o dia a dia. Você pode investir nos jogos de porta-temperos, que já contam com suporte, ou ainda aproveitar a bandeja para guardar os potes que já possui. O importante é que eles sejam bonitos e, de preferência, de vidro.

7. Eletroportáteis

Os eletroportáteis mais utilizados no dia a dia também podem ficar à mostra na bancada, especialmente quando são bonitos e padronizados. Alguns exemplos são liquidificador, fritadeira elétrica, cafeteira, micro-ondas, etc. Mas, se tiver pouco espaço, uma boa opção é apostar em prateleiras aéreas.

8. Frutas como decoração

As frutas que você costuma consumir ao longo da semana também podem deixar sua cozinha mais bonita e com mais vida. Invista em uma fruteira diferente e disponha os alimentos da maneira que desejar. Dessa forma, elas ficam sempre à vista, facilitando o consumo, além de contribuir com a decoração de sua bancada.

9. Livro de receitas

Por fim, para os amantes da culinária que costumam comprar livros de receitas, vale lembrar que esses itens também podem servir como objetos decorativos. Isso promove uma certa sofisticação ao ambiente, visto que, geralmente, são bonitos e coloridos. Portanto, tire-os das gavetas e coloque-os expostos na bancada ou em uma prateleira suspensa. Assim, além de deixar o ambiente mais agradável, você terá maior facilidade para consultar as medidas exatas do que estiver preparando.

Então, agora que você sabe como decorar sua bancada de cozinha, é hora de colocar nossas dicas em prática. Mas, lembre-se de ter um bom planejamento e manter em mente que “menos é mais”. Portanto, não há necessidade de incluir todos os itens que citamos, pois dependendo do tamanho da bancada, o espaço pode ficar apertado. Por isso, faça a decoração pensando em seu dia a dia, rotina e medidas disponíveis. Assim, você garante uma bancada bonita, organizada e funcional.